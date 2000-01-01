06.03 12:14 MIGnews.com

Либерман: Аннексия приведет к кризису отношений с Америкой

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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман, выступая на заседании комитета по обороне и внешней политике Кнессета предупредил, что аннексия Израилем палестинских территорий вызовет острый кризис в отношениях с новой администрацией США.Либерман сказал: “Мы получили сообщения - и прямые, и через посредников, что аннексия Иудеи и Самарии означает немедленный кризис в отношениях с новой администрацией”.Либерман заявил: “Я говорю очень ясно - мы должны отделиться от палестинцев, а не абсорбировать палестинцев. Если мы абсорбируем 2,7 миллиона палестинцев будет означать, что с первого же дня мы должны платить им через Институт Национального Страхования 20 миллиардов шекелей. Эти деньги будут нужны для выплат посмобий по безработице, социальные выплаты и детские пособия. И я не говорю тут о бюджетах министерства строительства, здравоохранения и внутренних дел. Если кому-то нужно потратить 20 миллиардов, и кому-то нужен немедленный кризис в отношениях с США - пусть это сделает. Я призываю членов Кнессета проявить ответственность, и я говорю это очень решительно и очень ясно”Либерман комментировал заявление члена Кнессета Мики Зоара, который вчера заявил,что палестинцы на аннексированных Израилем территориях Западного берега “получат все прав,за исключением права участия в выборах в Кнессет”.Либерман заявил, что коалиция должна решительно выступить против идеи аннексии. Министр заявил: “Это подход - неверный подход, и было бы очень полезно, если бы коалиция сейчас его однозначно осудила. это должна быть очень четкая и ясная позиция”.