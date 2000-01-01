06.03 10:48 MIGnews.com

ХАМАС не согласен с "новым стратегическим уравнением"

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Террористическая организация ХАМАС дала понять Израилю, что она не согласна с “новым стратегическим уравнением”, сложившимся на местах, сообщает радио Решет Бет.Соответствующее послание было якобы передано Израилю через посланника ООН на Ближнем Востоке Николая Младенова.Младенов встречался с лидером ХАМАСа Исмаилом Ханийе в Газе на прошлой неделе. Данная информация не подтверждается никакими другими источниками.