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ХАМАС не согласен с `новым стратегическим уравнением` 06.03 10:48   MIGnews.com

ХАМАС не согласен с "новым стратегическим уравнением"

Террористическая организация ХАМАС дала понять Израилю, что она не согласна с “новым стратегическим уравнением”, сложившимся на местах, сообщает радио Решет Бет.

Соответствующее послание было якобы передано Израилю через посланника ООН на Ближнем Востоке Николая Младенова.

Младенов встречался с лидером ХАМАСа Исмаилом Ханийе в Газе на прошлой неделе. Данная информация не подтверждается никакими другими источниками.
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