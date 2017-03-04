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Либерман: МАГАВ не выполнил инструкции о применения огня 06.03 10:19   MIGnews.com

Либерман: МАГАВ не выполнил инструкции о применения огня

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман прокомментировал инцидент в Наби Салех, Самария, в ходе которого десятки палестинцев в масках атаковали джип МАГАВа.




Либерман заявил: “Два дня назад был показан клип, который я не хотел бы видеть по телевизору - десятки палестинцев в масках атакуют джип МАГАВа, и ты не знаешь, чем они закидывают джип - камнями или гранатами. Такие картины мы больше не должны видеть. МАГАВ не действовал правильно. Есть очень четкая процедура применения огня, и я бы ожидал от солдат, что они будут действовать в соответствии с правилами ведения боя. Стрелять в воздух, затем - по ногам. То, что люди в масках вышли из этого столкновения без всяких повреждений - это просто неправильно”.
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