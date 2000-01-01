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Ганц дал Нетаниягу советы по суверенитету | Фото:06.02 09:36   MIGnews.com

Ганц дал Нетаниягу советы по суверенитету

Лидер партии "Кахоль Лаван" Бенни Ганц раскритиковал правительственные разговоры о расширении суверенитета Израиля в районах Западного берега. Он заявил в среду, 5 февраля, в ходе предвыборной кампании, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен сначала получить контроль над пострадавшим от ракет пограничными районами Газы.

"Я предлагаю Нетаниягу распространить суверенитет в первую очередь на Нетивот, Сдерот и пограничный регион Газы", ​​- сказал Ганц на предвыборном съезде в прибрежном городе Нетания, имея в виду города и общины, граничащие с палестинским анклавом.

"Я бы предложил, чтобы он достиг соглашения в первую очередь с родителями, которые не знают, какого ребенка взять первым, чтобы доставить его в бомбоубежище", - продолжил Ганц. "Нетаниягу надоедает израильской публике."

Ранее Нетаниягу раскритиковал Ганца за его позицию в отношении плана администрации Трампа, который предусматривает, что Израиль аннексирует ключевые части Западного берега, и описал своего главного политического конкурента как "симпатичного, но без лидереских качеств".


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