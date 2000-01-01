06.02 08:39 MIGnews.com

Операция в Газе может начаться до выборов

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Минувшей ночью ВВС ЦАХАЛа в ответ на минометный обстрел израильской территории нанесли удар по подземной террористической инфраструктуре ХАМАСа.Палестинские источники сообщили о том, что атакованы пять позиций ХАМАСа.Пресс-представитель ЦАХАЛа заявила о том, что “возможностям террористов причинен существенный ущерб”.По оценкам израильских военных аналитиков операция или, по меньшей мере день интенсивных боевых операций в Газе до выборов представляется практически неизбежными. Несмотря на все уступки и послабления, на которые в последнее время пошел Израиль - включая снятие запрета на поставку покрышек и цемента, провокации и террористические атаки исходящие из Газы не прекращаются, а интенсифицируются.