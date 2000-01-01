Полицейский ПА убит в столкновениях с ЦАХАЛом в Дженин
Палестинский полицейский, дислоцированный в лагере беженцев в Дженине, был убит в среду вечером, 5 февраля, после столкновения с силами ЦАХАЛа, которые участвовали в сносе дома террориста.
Согласно сообщениям, снайпер открыл огонь по израильским силам, осуществляющим надзор за сносом, при этом ЦАХАЛ ответил.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью в Дженине была проведена операция по сносу дома террориста Ахмеда аль-Канба. В ходе сноса дома начался мятеж палестинцев группа террористов открыла огонь по силам ЦАХАЛа. В ответ солдаты открыли огонь.