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Полицейский ПА убит в столкновениях с ЦАХАЛ в Дженин | Фото:06.02 08:21   MIGnews.com

Полицейский ПА убит в столкновениях с ЦАХАЛом в Дженин

Палестинский полицейский, дислоцированный в лагере беженцев в Дженине, был убит в среду вечером, 5 февраля, после столкновения с силами ЦАХАЛа, которые участвовали в сносе дома террориста.

Согласно сообщениям, снайпер открыл огонь по израильским силам, осуществляющим надзор за сносом, при этом ЦАХАЛ ответил.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью в Дженине была проведена операция по сносу дома террориста Ахмеда аль-Канба. В ходе сноса дома начался мятеж палестинцев группа террористов открыла огонь по силам ЦАХАЛа. В ответ солдаты открыли огонь.


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