06.02 07:22 MIGnews.com
Дженин: полицейский ПА открыл огонь по ЦАХАЛу
Минувшей ночью в Дженине была проведена операция по сносу дома террориста Ахмеда аль-Канба.
Канба был членом террористического звена, убившего раввина Разиеля Шеваха в Хават Гилад в 2018 году.
В ходе сноса дома начался мятеж палестинцев группа террористов открыла огонь по силам ЦАХАЛа. В ответ солдаты открыли огонь.
По данным палестинских источников, ранены четыре человека, в том числе полицейский Палестинской автономии.
Одновременно беспорядки вспыхнули в Рамалле и Хевроне.
В Хевроне убит 17-летний палестинский подросток, бросавший коктейли Молотова.
Беспорядки начались после того, как глава автономии Махмуд Аббас призвал в “эскалации сопротивления” в ответ на мирный план президента Трампа.
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