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Дженин: полицейский ПА открыл огонь по ЦАХАЛу 06.02 07:22   MIGnews.com

Дженин: полицейский ПА открыл огонь по ЦАХАЛу

Минувшей ночью в Дженине была проведена операция по сносу дома террориста Ахмеда аль-Канба.

Канба был членом террористического звена, убившего раввина Разиеля Шеваха  в Хават Гилад в 2018 году.

В ходе сноса дома начался мятеж палестинцев группа террористов открыла огонь по силам ЦАХАЛа. В ответ солдаты открыли огонь.

По данным палестинских источников, ранены четыре человека, в том числе полицейский Палестинской автономии.

Одновременно беспорядки вспыхнули в Рамалле и Хевроне.

В Хевроне убит 17-летний палестинский подросток, бросавший коктейли Молотова.

Беспорядки начались после того, как глава автономии Махмуд Аббас призвал в “эскалации сопротивления” в ответ на мирный план президента Трампа.




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