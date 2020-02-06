06.02 07:22 MIGnews.com

Дженин: полицейский ПА открыл огонь по ЦАХАЛу

#شاهد شبان فلسطينيون يلقون الزجاجات الحارقة على قوات الاحتلال خلال المواجهات وسط مدينة رام الله pic.twitter.com/u1w0G3yWc1 — وكالة شهاب (@ShehabAgency) February 6, 2020

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Минувшей ночью в Дженине была проведена операция по сносу дома террориста Ахмеда аль-Канба.Канба был членом террористического звена, убившего раввина Разиеля Шеваха в Хават Гилад в 2018 году.В ходе сноса дома начался мятеж палестинцев группа террористов открыла огонь по силам ЦАХАЛа. В ответ солдаты открыли огонь.По данным палестинских источников, ранены четыре человека, в том числе полицейский Палестинской автономии.Одновременно беспорядки вспыхнули в Рамалле и Хевроне.В Хевроне убит 17-летний палестинский подросток, бросавший коктейли Молотова.Беспорядки начались после того, как глава автономии Махмуд Аббас призвал в “эскалации сопротивления” в ответ на мирный план президента Трампа.