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Солдаты Голани не успели заметить террориста 06.02 07:05   MIGnews.com

Солдаты Голани не успели заметить террориста

Портал ynet  сообщил версию военных об обстоятельствах теракта в Иерусалиме минувшей ночью.

По словам “высокопоставленного военного источника”, речь идет о только что призывавшихся солдатах Голани. Они находились в Иерусалиме в рамках “тура еврейского наследия” и направлялись к Стене Плача.

Источник сообщил: “Атака продолжалась считанные секунды. Часть солдат успела вставить магазины в винтовки, но к этому времени террористу удалось скрыться и они не успели открыть огонь“.


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