06.02 07:05 MIGnews.com

Солдаты Голани не успели заметить террориста

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Портал ynet сообщил версию военных об обстоятельствах теракта в Иерусалиме минувшей ночью.По словам “высокопоставленного военного источника”, речь идет о только что призывавшихся солдатах Голани. Они находились в Иерусалиме в рамках “тура еврейского наследия” и направлялись к Стене Плача.Источник сообщил: “Атака продолжалась считанные секунды. Часть солдат успела вставить магазины в винтовки, но к этому времени террористу удалось скрыться и они не успели открыть огонь“.