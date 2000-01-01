06.02 06:51 MIGnews.com

В Иерусалиме ранены 15 солдат Голани

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ЦАХАЛ разрешил к публикации информацию о том, что в результате террористической атаки в Иерусалиме ранены 15 солдат Бригады Голани.Один солдат находится без сознания в тяжелом состоянии, трое получили ранения средней степени тяжести.13-й канал израильского ТВ сообщает, что солдаты были “в патруле в городе”.Поиски террориста продолжаются. Брошенная террористом машина обнаружена в районе Бейт Джала, у Бейт Лехема. Предполагается, что террорист бежал на территории.