Полиция: водитель, совершивший наезд, уходит на юг
Полиция Иерусалима сообщает о том, что водитель машины, совершившей наезд на пешеходов в Иерусалиме сначала сбил одного молодого человека и потом преднамеренно погнался за остальными. После того, как машина сбила сбил несколько человек, водитель скрылся с места преступления.
Очевидец происшествия сообщил: Он ехал медленно - но заехал на тротуар и дал газ”.
Полиция сообщила о том, что нападавший ушел в южном направлении и сейчас его разыскивают на юге Иерусалима.
Жители Вади Джоз сообщают о том, что крупные силы полиции обыскивают квартал.