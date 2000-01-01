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Полиция: водитель, совершивший наезд, уходит на юг Фото: MADA06.02 06:47   MIGnews.com

Полиция: водитель, совершивший наезд, уходит на юг

Полиция Иерусалима сообщает о том, что водитель машины, совершившей наезд на пешеходов в Иерусалиме сначала сбил одного молодого человека и потом преднамеренно погнался за остальными. После того, как машина сбила сбил несколько человек, водитель скрылся с места преступления.

Очевидец происшествия сообщил: Он ехал медленно - но заехал на тротуар и дал газ”.

Полиция сообщила о том, что нападавший ушел в южном направлении и сейчас его разыскивают на юге Иерусалима.

Жители Вади Джоз сообщают о том, что крупные силы полиции обыскивают квартал.


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