06.02 22:35 MIGnews.com

"Исламский джихад" призвал атаковать Израиль

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Представитель террористической организации "Исламский джихад" призвал членов палестинской группировки взять в руки оружие и атаковать "сионистские КПП" и дороги, ведущие к поселениям.Соответствующее заявление он сделал после того, как вечером, 4 февраля, был задержан последний террорист, причастный к атакам, передает Walla."Мы восхваляем действия джихада и оппозиции в нашем священном городе Иерусалиме. Эти акты героизма на Западном берегу и в Иерусалиме доказывают, что в крови и с оружием наша нация противостоит "сделке века" и евреизации святых мест", – добавил он.В Палестинской автономии также прокомментировали ликвидацию одного из террористов, назвав "казнью"."Мы не предадим палестинский путь и не потеряем даже малую часть наших прав, одобренных международным сообществом. Декларация Трампа – не последняя битва палестинцев, мы победим в ней так же, как выиграли другие сражения", – также прокомментировал председатель ПА Махмуд Аббас.