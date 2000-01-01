Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











`Исламский джихад` призвал атаковать Израиль | Фото:06.02 22:35   MIGnews.com

"Исламский джихад" призвал атаковать Израиль

Представитель террористической организации "Исламский джихад" призвал членов палестинской группировки взять в руки оружие и атаковать "сионистские КПП" и дороги, ведущие к поселениям.

Соответствующее заявление он сделал после того, как вечером, 4 февраля, был задержан последний террорист, причастный к атакам, передает Walla.

"Мы восхваляем действия джихада и оппозиции в нашем священном городе Иерусалиме. Эти акты героизма на Западном берегу и в Иерусалиме доказывают, что в крови и с оружием наша нация противостоит "сделке века" и евреизации святых мест", – добавил он.

В Палестинской автономии также прокомментировали ликвидацию одного из террористов, назвав "казнью".

"Мы не предадим палестинский путь и не потеряем даже малую часть наших прав, одобренных международным сообществом. Декларация Трампа – не последняя битва палестинцев, мы победим в ней так же, как выиграли другие сражения", – также прокомментировал председатель ПА Махмуд Аббас.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:18
Шотландский министр уволен из-за переписки с мальчиком
22:20
Теракты в Иерусалиме: ЦАХАЛ показал новые фото
22:10
Израиль: ученые готовят прорыв в лечении болезни Альцгеймера
21:57
Террор продолжается: очередной запуск шаров из Газы
21:40
ФАТХ призвал силы безопасности ПА поддержать террористов  
21:21
Тысячи кошек и собак оказались под угрозой гибели в Ухане
21:05
Палестинцев официально лишили израильских продуктов
20:54
ХАМАС и ФАТХ отменили встречу в Газе
20:37
Нетаниягу поговорил с Джонсоном о зоне свободной торговли
20:20
В Израиле повысили уровень боеготовности
20:02
Теракты в Израиле: ЦАХАЛ получил указания
19:52
Венгрия приняла новую стратегию нацбезопасности
19:35
Эрдан: предпримем решительные шаги
19:21
Нетаниягу о терактах: эти трюки Аббаса не спасут  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus