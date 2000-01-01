"Исламский джихад" призвал атаковать Израиль

Представитель террористической организации "Исламский джихад" призвал членов палестинской группировки взять в руки оружие и атаковать "сионистские КПП" и дороги, ведущие к поселениям.
Соответствующее заявление он сделал после того, как вечером, 4 февраля, был задержан последний террорист, причастный к атакам, передает Walla.
"Мы восхваляем действия джихада и оппозиции в нашем священном городе Иерусалиме. Эти акты героизма на Западном берегу и в Иерусалиме доказывают, что в крови и с оружием наша нация противостоит "сделке века" и евреизации святых мест", – добавил он.
В Палестинской автономии также прокомментировали ликвидацию одного из террористов, назвав "казнью".
"Мы не предадим палестинский путь и не потеряем даже малую часть наших прав, одобренных международным сообществом. Декларация Трампа – не последняя битва палестинцев, мы победим в ней так же, как выиграли другие сражения", – также прокомментировал председатель ПА Махмуд Аббас.