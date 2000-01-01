06.02 22:20 MIGnews.com
Теракты в Иерусалиме: ЦАХАЛ показал новые фото
Израильские военные подвели итоги тяжелого дня, который сопровождался сразу тремя терактами.
Официальный представитель ЦАХАЛ представил новые фотографии.
В частности, на камеру был запечатлен момент поисков и последующего задержания террориста бойцами Армии Обороны Израиля. Его сфотографировали со спины, предварительно завязав глава платком.
Также ведомство представило снимки машины, на которой в ночь на 6 февраля террорист совершил наезд, ранив 12 солдат бригады "Голани".
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