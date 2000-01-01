06.02 21:57 MIGnews.com
Террор продолжается: очередной запуск шаров из Газы
В четверг, 6 февраля террористы Газы запустили очередную связку воздушных шаров со взрывным устройством.
Об этом сообщает The Jerusalem Post
.
Взрывоопасные шары долетели до жилого квартала Бейт-Шемеша. На место происшествия прибыли саперы и обезвредили взрывчатку.
Пресс-служба полиции напомнила израильтянам, что в случае обнаружения подозрительных предметов необходимо отойти на безопасное расстояние и вызвать специалистов.
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