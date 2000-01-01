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Террор продолжается: очередной запуск шаров из Газы | Фото:06.02 21:57   MIGnews.com

Террор продолжается: очередной запуск шаров из Газы

В четверг, 6 февраля террористы Газы запустили очередную связку воздушных шаров со взрывным устройством.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Взрывоопасные шары долетели до жилого квартала Бейт-Шемеша. На место происшествия прибыли саперы и обезвредили взрывчатку.

Пресс-служба полиции напомнила израильтянам, что в случае обнаружения подозрительных предметов необходимо отойти на безопасное расстояние и вызвать специалистов.


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