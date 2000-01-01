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ФАТХ призвал силы безопасности ПА поддержать террористов | Фото:06.02 21:40   MIGnews.com

ФАТХ призвал силы безопасности ПА поддержать террористов

Член центрального комитета ФАТХа Тауфик Тирави приказал силам безопасности Палестинской автономии оставить в покое террористов для осуществления запланированных атак.

С таким призывом он выступил всего за три дня до нападений, которые произошли 6 февраля, передает The Jerusalem Post.

В частности, Тирави "аргументировал" свое пожелание тем, что палестинские террористы прикладывают усилия по обеспечению безопасности и поддерживают сопротивление "сделке века" США.

"Я обращаюсь к властям Палестинской автономии и силам безопасности. Эти талантливые и патриотические бойцы (террористы) являются частью ПА и службы безопасности", – сказал он.

По словам Тирави, основная обязанность "сил сопротивления" — преследовать израильских "коллаборационистов", и "евреев, которые торгуют землей", а не террористов.

"Это обязательство, о котором они знают и обязаны знать! Эти бойцы — ваши братья, и они поддерживают вас, так что встаньте на их сторону против реальных "дилеров по недвижимости", – сказал он.


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