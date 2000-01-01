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Теракты в Израиле: ЦАХАЛ получил указания | Фото: Фото: пресс-служба ЦАХАЛ06.02 20:02   MIGnews.com

Теракты в Израиле: ЦАХАЛ получил указания

Начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал Авив Кохави оценил ситуацию с безопасностью после терактов в Иерусалиме.

Соответствующий доклад он заслушал в четверг, когда посетил Вифлеем в сопровождении высокопоставленных военных, среди которых глава Центрального командования ЦАХАЛа генерал-майор Надав Падан, бригадные генералы Янив Элалуф и Давид Шапиро.

Теракты в Израиле: ЦАХАЛ получил указания | Фото: Фото: пресс-служба ЦАХАЛ

"Мы не позволим терроризму преуспевать. Директива вполне ясна: пресечь любую их деятельность. Когда я говорю "террор", я также имею в виду камни, "коктейли Молотова", взрывчатку – это все террор", – подчеркнул Кохави, имея в виду последние нападения на военных и запуски зажигательных шаров.

Начальник Генштаба пообещал, что бойцы Армии Обороны Израиля будут четко и жестко реагировать на любые поползновения со стороны террористов.
Теракты в Израиле: ЦАХАЛ получил указания | Фото: Фото: пресс-служба ЦАХАЛ

"Ни эта атака, ни взрывы, ни стрельба – ни одно из этих действий не увенчается успехом", – констатировал Кохави.

Фото: пресс-служба ЦАХАЛ


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