06.02 20:02 MIGnews.com

Теракты в Израиле: ЦАХАЛ получил указания

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Начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал Авив Кохави оценил ситуацию с безопасностью после терактов в Иерусалиме.Соответствующий доклад он заслушал в четверг, когда посетил Вифлеем в сопровождении высокопоставленных военных, среди которых глава Центрального командования ЦАХАЛа генерал-майор Надав Падан, бригадные генералы Янив Элалуф и Давид Шапиро."Мы не позволим терроризму преуспевать. Директива вполне ясна: пресечь любую их деятельность. Когда я говорю "террор", я также имею в виду камни, "коктейли Молотова", взрывчатку – это все террор", – подчеркнул Кохави, имея в виду последние нападения на военных и запуски зажигательных шаров.Начальник Генштаба пообещал, что бойцы Армии Обороны Израиля будут четко и жестко реагировать на любые поползновения со стороны террористов."Ни эта атака, ни взрывы, ни стрельба – ни одно из этих действий не увенчается успехом", – констатировал Кохави.Фото: пресс-служба ЦАХАЛ