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Эрдан: предпримем решительные действия | Фото:06.02 19:35   MIGnews.com

Эрдан: предпримем решительные шаги

Руководство Палестинской автономии "катится на волне" террористических атак против Израиля.

Такое заявление после экстренного совещания сделал министр общественной безопасности Гилад Эрдан, передает The Times of Israel.

"Мы предпримем решительные шаги, чтобы сохранить наш суверенитет и прекратить все попытки инициировать волну терроризма", – подчеркнул Эрдан.

По его словам, последняя волна терактов стала результатом палестинского подстрекательства, а наиболее уязвимым местом является Храмовая гора.

"Я приказал использовать все наши средства, чтобы устранить подстрекателей и нарушителей общественного спокойствия", – подчеркнул он.


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