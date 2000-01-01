06.02 18:36 MIGnews.com

СМИ: арестованный террорист – без криминального прошлого

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Террорист, которого задержали бойцы ЦАХАЛ совместно с другими спецподразделениями, жил в районе А-Тур в Иерусалиме.Такую информацию распространили израильские СМИ.По предварительным данным, у 25-летнего мужчины, чье имя пока неизвестно, не было криминальногоь прошлого, связанного с угрозами национальной безопасности.В ЦАХАЛ пока не подтвердили эту информацию, поскольку арестованный на данный момент находится на допросе.