06.02 18:36 MIGnews.com
СМИ: арестованный террорист – без криминального прошлого
Террорист, которого задержали бойцы ЦАХАЛ совместно с другими спецподразделениями, жил в районе А-Тур в Иерусалиме.
Такую информацию распространили израильские СМИ.
По предварительным данным, у 25-летнего мужчины, чье имя пока неизвестно, не было криминальногоь прошлого, связанного с угрозами национальной безопасности.
В ЦАХАЛ пока не подтвердили эту информацию, поскольку арестованный на данный момент находится на допросе.
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