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СМИ: арестованный террорист – без криминального прошлого | Фото:06.02 18:36   MIGnews.com

СМИ: арестованный террорист – без криминального прошлого

Террорист, которого задержали бойцы ЦАХАЛ совместно с другими спецподразделениями, жил в районе А-Тур в Иерусалиме.

Такую информацию распространили израильские СМИ.

По предварительным данным, у 25-летнего мужчины, чье имя пока неизвестно, не было криминальногоь прошлого, связанного с угрозами национальной безопасности.

В ЦАХАЛ пока не подтвердили эту информацию, поскольку арестованный на данный момент находится на допросе.


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