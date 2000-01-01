06.02 18:20 MIGnews.com

ЦАХАЛ: террорист пойман

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Израильские военные задержали в Гуш-Эционе террориста, напавшего в Иерусалиме 6 февраля.Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе ЦАХАЛа."После обширных оперативных и разведывательных действий ЦАХАЛ в сотрудничестве с ШАБАК, израильской полицией и другими специальными подразделениями арестовали террориста, совершившего теракт в Иерусалиме", – сказано в сообщении.Представитель Армии Обороны Израиля добавил, что террориста доставили на допрос к ШАБАК. Другие подробности пока не раскрываются.Отметим, что речь идет о террористе, который днем ранил бойца ЦАХАЛ в голову и скрылся. После нападения на него началась охота, а премьер-министр Биньямин Нетаниягу заверял, что его поимка – лишь вопрос времени.