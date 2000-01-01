Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











ЦАХАЛ: террорист пойман | Фото:06.02 18:20   MIGnews.com

ЦАХАЛ: террорист пойман

Израильские военные задержали в Гуш-Эционе террориста, напавшего в Иерусалиме 6 февраля.

Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе ЦАХАЛа.

"После обширных оперативных и разведывательных действий ЦАХАЛ в сотрудничестве с ШАБАК, израильской полицией и другими специальными подразделениями арестовали террориста, совершившего теракт в Иерусалиме", – сказано в сообщении.

Представитель Армии Обороны Израиля добавил, что террориста доставили на допрос к ШАБАК. Другие подробности пока не раскрываются.

Отметим, что речь идет о террористе, который днем ранил бойца ЦАХАЛ в голову и скрылся. После нападения на него началась охота, а премьер-министр Биньямин Нетаниягу заверял, что его поимка – лишь вопрос времени.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:40
ФАТХ призвал силы безопасности ПА поддержать террористов  
21:21
Тысячи кошек и собак оказались под угрозой гибели в Ухане
21:05
Палестинцев официально лишили израильских продуктов
20:54
ХАМАС и ФАТХ отменили встречу в Газе
20:37
Нетаниягу поговорил с Джонсоном о зоне свободной торговли
20:20
В Израиле повысили уровень боеготовности
20:02
Теракты в Израиле: ЦАХАЛ получил указания
19:52
Венгрия приняла новую стратегию нацбезопасности
19:35
Эрдан: предпримем решительные шаги
19:21
Нетаниягу о терактах: эти трюки Аббаса не спасут  
19:06
Названо имя террориста, напавшего в Иерусалиме
18:50
Раненые солдаты Голани принесли присягу: "худшее позади"  
18:37
Ликуд взывает к Ганцу из-за "замашек" Ольмерта
18:36
СМИ: арестованный террорист – без криминального прошлого
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus