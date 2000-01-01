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Террорист в Старом Городе - продавец цветов 06.02 17:13   MIGnews.com

Террорист в Старом Городе - продавец цветов

По сообщению газеты Маарив соседи террориста Шади Бана, атаковавшего МАГАВ в Старом городе Иерусалима потрясены произошедшим.

Один из соседей рассказывает: “Он был обычный человек, у него был магазин цветов в квартале Хадар, он со всеми поддерживал хорошие отношения.

Несколько соседей подтвердили, что Бана недавно принял ислам. Один из соседей рассказал: "Я его видел прошлой ночью. Он гладил и кормил котиков. В его поведении не было ничего странного".


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