06.02 17:10 MIGnews.com
Теракт в Старом городе: задержаны братья стрелка
Два брата араба, ликвидированного после атаки в Старом городе, были задержаны для допроса.
Мужчины отрицают, что знали о планах стрелка, передают израильские СМИ.
Полиция подтверждает, что террорист, открывший огонь по группе правоохранителей возле Храмовой горы, был гражданином Израиля.
"Полицейские решительно ответили, нейтрализовав нападавшего, и предотвратили дальнейшие нападения на невинных", – сообщили в ведомстве.
Также полиция раскрыла имя стрелка. Им оказался 48-летний Шади Бана из Хайфы, недавно принявший ислам.
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