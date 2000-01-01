06.02 17:10 MIGnews.com

Теракт в Старом городе: задержаны братья стрелка

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Два брата араба, ликвидированного после атаки в Старом городе, были задержаны для допроса.Мужчины отрицают, что знали о планах стрелка, передают израильские СМИ.Полиция подтверждает, что террорист, открывший огонь по группе правоохранителей возле Храмовой горы, был гражданином Израиля."Полицейские решительно ответили, нейтрализовав нападавшего, и предотвратили дальнейшие нападения на невинных", – сообщили в ведомстве.Также полиция раскрыла имя стрелка. Им оказался 48-летний Шади Бана из Хайфы, недавно принявший ислам.