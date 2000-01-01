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Полиция задержала братьев стрелка: названо его имя | Фото:06.02 17:10   MIGnews.com

Теракт в Старом городе: задержаны братья стрелка

Два брата араба, ликвидированного после атаки в Старом городе, были задержаны для допроса.

Мужчины отрицают, что знали о планах стрелка, передают израильские СМИ.

Полиция подтверждает, что террорист, открывший огонь по группе правоохранителей возле Храмовой горы, был гражданином Израиля.

"Полицейские решительно ответили, нейтрализовав нападавшего, и предотвратили дальнейшие нападения на невинных", – сообщили в ведомстве.

Также полиция раскрыла имя стрелка. Им оказался 48-летний Шади Бана из Хайфы, недавно принявший ислам.


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