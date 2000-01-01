06.02 16:15 MIGnews.com

ЦАХАЛ: пуля попала в голову солдату, охота продолжается

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ЦАХАЛ продолжает охоту за террористом, который стрелял по группе солдат возле перекрестка Ха-Парса к северо-западу от Рамаллы.Подробности сообщила пресс-служба Армии Обороны Израиля.После атаки солдаты открыли ответный огонь по подозреваемому, которому все же удалось скрыться в неизвестном направлении."Солдат ЦАХАЛ получил легкие ранения в результате стрельбы и был доставлен в больницу", – сообщили военные.Как стало известно, пуля задела бойцу голову. На момент госпитализации пострадавший находился в сознании.