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ЦАХАЛ: пуля попала в голову солдату, охота продолжается | Фото: Пресс-служба ЦАХАЛ06.02 16:15   MIGnews.com

ЦАХАЛ: пуля попала в голову солдату, охота продолжается

ЦАХАЛ продолжает охоту за террористом, который стрелял по группе солдат возле перекрестка Ха-Парса к северо-западу от Рамаллы.

Подробности сообщила пресс-служба Армии Обороны Израиля.

После атаки солдаты открыли ответный огонь по подозреваемому, которому все же удалось скрыться в неизвестном направлении.

"Солдат ЦАХАЛ получил легкие ранения в результате стрельбы и был доставлен в больницу", – сообщили военные.

Как стало известно, пуля задела бойцу голову. На момент госпитализации пострадавший находился в сознании.


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