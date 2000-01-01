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Теракты в Израиле: Аббас нашел `крайних` | Фото:06.02 15:52   MIGnews.com

Теракты в Израиле: Аббас нашел "крайних"

Председатель Палестинской Автономии Махмуд Аббас возложил вину за три теракта в Старом городе на мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

Соответствующее заявление распространил представитель главы ПА Набиль Абу Рудейне, передает Wafa.

"Так называемая "сделка века" создала атмосферу эскалации и напряженности, пытаясь навязать ложные факты, от которых мы неоднократно предостерегали", – сказал Рудейне.

В свою очередь, террористическая организация ХАМАС "высоко оценила" нападения на израильтян.

"Революция, которая бушует в городах на Западном берегу и в Иерусалиме, – осуществление решения палестинского народа изгнать оккупацию с Западного берега и освободить его от поселенцев", – сказано в заявлении.


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