06.02 14:49 MIGnews.com
Теракт в Биньямине
Как сообщил представитель пресс-службы ЦАХАЛа, в Биньямине был ранен израильтянин в результате теракта.
Сообщается о стрельбе на шоссе. Сотрудники MDA рассказали о том, что пострадавший находится в сознании, с легкими ранениями.
Инцидент расследуется. Детали также уточняются.
Ранее сообщалось
, что по данным израильской полиции, неизвестный напал на сотрудника правоохранительных органов с ножом, ранив его возле Храмовой горы в Старом городе Иерусалима.
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