Террорист, атаковавший в Старом Городе, недавно принял ислам
Портал ynet сообщает о том, что террорист, атаковавший полицейского МАГАВа в Старом Городе Иерусалима - “житель севера страны, недавно принявший ислам”.
Террорист ликвидирован силами безопасности на месте преступления.
Представитель полиции Давид Шмули сообщил: "Террорист вышел из машины и подошел к тому месту, где стоял полицейский патруль. Он выхватил пистолет и открыл огонь. Полицейские были начеку и тут же его ликвидировали”.
Шмули заявил, что пока “не видно связи” между нападением в Старом Городе и ночным автомобильным терактом, в результате которого были ранены 12 солдат Голани.