06.02 14:04 MIGnews.com

Террорист, атаковавший в Старом Городе, недавно принял ислам

#فيديو من مكان عملية إطلاق النار في باب الأسباط التي أدت لإصابة عنصر من شرطة الاحتلال واستشهاد المنفذ حسب وسائل الإعلام العبرية. pic.twitter.com/tSoK7yi5RB — وكالة شهاب (@ShehabAgency) February 6, 2020

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Портал ynet сообщает о том, что террорист, атаковавший полицейского МАГАВа в Старом Городе Иерусалима - “житель севера страны, недавно принявший ислам”.Террорист ликвидирован силами безопасности на месте преступления.Представитель полиции Давид Шмули сообщил: "Террорист вышел из машины и подошел к тому месту, где стоял полицейский патруль. Он выхватил пистолет и открыл огонь. Полицейские были начеку и тут же его ликвидировали”.Шмули заявил, что пока “не видно связи” между нападением в Старом Городе и ночным автомобильным терактом, в результате которого были ранены 12 солдат Голани.