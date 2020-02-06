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Террорист атаковавший в Старом Городе недавно принял ислам фото: полиция Израиля06.02 14:04   MIGnews.com

Террорист, атаковавший в Старом Городе, недавно принял ислам

Портал ynet  сообщает о том, что террорист, атаковавший полицейского МАГАВа в Старом Городе Иерусалима - “житель севера страны, недавно принявший ислам”.

Террорист ликвидирован силами безопасности на месте преступления.

Представитель полиции Давид Шмули сообщил: "Террорист вышел из машины и подошел к тому месту, где стоял полицейский патруль. Он выхватил пистолет и открыл огонь. Полицейские были начеку и тут же его ликвидировали”.

Шмули заявил, что пока “не видно связи” между нападением в Старом Городе и ночным автомобильным терактом, в результате которого были ранены 12 солдат Голани.




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