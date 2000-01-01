06.02 12:55 MIGnews.com

Режиссер "Дженин, Дженин": я не обязан сверять факты

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Режиссер фильма “Дженин, Дженин” Мухаммед Бакри был вынужден признать в ходе судебного заседания, посвященного рассмотрению иску против него признал, что фильм финансировался Палестинской автономии.Бакри сообщил: “Я обратился за финансированием к палестинскому министерству культуры. Я знал, что речь идет о больших расходах, и они помогли мне с минимальной суммой в 17 тысяч долларов”.Бакри спросили почему из версии на иврите была исключена фраза, сказанная одним из террористов, повторивших высказывание Гитлера: “Евреи - не человеческие существа”. Бакри пришел в бешенство и стало кричать, что его намерением не было “демонизировать евреев”, и что после просмотра материала “было принято решение убрать это предложение из сокращенной версии”.На вопрос о том, является ли фильм художественным или документальным он ответил: “Это документальный стиль Мухаммеда Бакри. Это - не телевизионный репортаж. На вопрос адвоката истца, не считает ли он необходимым, до того, как выпускать фильм проверить соответствие фактов действительности режиссер ответил: “Это неточно. Если каждый режиссер будет только тем и заниматься, что сверять факты, никто не сможет делать фильмы”.