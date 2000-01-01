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Драка на суде по делу о фильме `Дженин Дженин` 06.02 12:01   MIGnews.com

Драка на суде по делу о фильме "Дженин Дженин"

Новая страница в саге с судебным запретом на показ фильма "Дженин Дженин" режиссера Мухаммеда Барки открылась сегодня в Тель-Авиве.

Окружной суд Тель-Авива рассматривал иск по обвинению в клевете в отношении Барки со стороны семей израильских солдат, погибших в ходе взятия лагеря палестинских беженцев Дженин во время второй интифады.

Истцов представляет майор в отставке Нисим Магнаджи, сам участвовал в событиях в Дженине.

Истцы требуют от Барки компенсации за клевету в размере 2,6 миллионов шекелей. Магнаджи утверждает, что фильм представляет его в качестве мародера, разграбившего палестинский дом и угрожавшего убить его хозяев - чего на самом деле не было.

Истцов бесплатно представляет известный израильский адвокат Невот Тель Цур. Магнаджи сопровождали депутаты Кнессета Элиезер Штерн (Кахоль Лаван) Матан Кахана (Ямина) и бывший командир Центрального командования Рони Нума, а также Коби Габриэли, чья дочь была убита в ходе террористической атаки членом семьи Бакри.

Бакри сопровождали депутаты Кнессета Офер кассиф и Аида Тома Сулейман.

В ходе суда началась потасовка между представителями семей погибших солдат и сторонниками Бакри,  находившиеся в суде кричали: “Ты поддерживаешь террористов!” В ответ те кричали: “Лжецы!”

Лиран Барух, председатель Форума инвалидов-ветеранов служб безопасности был атакован сторонниками Бакри. Они пытались закрыть ему рот. Барух заявил: "Настала пора положить конец этому сознательному террору. Меня били, проклинали и обзывали убийцей. Это - позор!"




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