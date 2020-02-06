06.02 12:09 MIGnews.com
Нападение на полицейского у Храмовой Горы
По данным израильской полиции, неизвестный напал на сотрудника правоохранительных органов с ножом, ранив его возле Храмовой горы в Старом городе Иерусалима.
Согласно сообщениям, террорист был нейтрализован.
Ранее, израильские СМИ сообщили
о том, что ночью 6 февраля автомобиль съехал с дороги на тротуар на улице Ремез, в районе комплекса Хагана.
Четырнадцать человек получили ранения различной степени тяжести.
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