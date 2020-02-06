06.02 10:45 MIGnews.com

Атаковавший в Иерусалиме - террорист-одиночка

פיגוע הדריסה בירושלים: רכבו של המחבל ככל הנראה אותר סמוך לבית לחם@SuleimanMas1 pic.twitter.com/LCLjlJC9iV — כאן חדשות (@kann_news) February 6, 2020

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Полиция предполагает, что совершивший атаку в районе улицы Ремез действовал в одиночку.Террорист случайно заметил группу солдат Голани, возвращавшихся с присяги у Стены Плача. Он незаметно подъехал к ним сзади и дал газ в тот момент, когда они готовились переходить улицу. Часть солдат успела вставить магазины в автоматические винтовки, но солдаты не успели открыть огонь.После этого террорист скрылся с места преступления. Он прорвался через блок-пост Менорот и выехал на территории. Автомобиль марки KIA был обнаружен в районе Бейт-Джала.Израильские комментаторы говорят, что полиции и ШАБАКу “известно о личности террориста больше, чем об этом сообщается в прессе”.