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Атаковавший в Иерусалиме - террорист-одиночка 06.02 10:45   MIGnews.com

Атаковавший в Иерусалиме - террорист-одиночка

Полиция предполагает, что совершивший атаку в районе улицы Ремез действовал в одиночку.

Террорист случайно заметил группу солдат Голани, возвращавшихся с присяги у Стены Плача. Он незаметно подъехал к ним сзади и дал газ в тот момент, когда они готовились переходить улицу. Часть солдат успела вставить магазины в автоматические винтовки, но солдаты не успели открыть огонь.

После этого террорист скрылся с места преступления. Он прорвался через блок-пост Менорот и выехал на территории. Автомобиль марки KIA был обнаружен в районе Бейт-Джала.

Израильские комментаторы говорят, что полиции и ШАБАКу “известно о личности террориста больше, чем об этом сообщается в прессе”.




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