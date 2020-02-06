Атаковавший в Иерусалиме - террорист-одиночка

Полиция предполагает, что совершивший атаку в районе улицы Ремез действовал в одиночку.
Террорист случайно заметил группу солдат Голани, возвращавшихся с присяги у Стены Плача. Он незаметно подъехал к ним сзади и дал газ в тот момент, когда они готовились переходить улицу. Часть солдат успела вставить магазины в автоматические винтовки, но солдаты не успели открыть огонь.
После этого террорист скрылся с места преступления. Он прорвался через блок-пост Менорот и выехал на территории. Автомобиль марки KIA был обнаружен в районе Бейт-Джала.
Израильские комментаторы говорят, что полиции и ШАБАКу “известно о личности террориста больше, чем об этом сообщается в прессе”.