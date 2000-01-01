06.02 10:02 MIGnews.com

Нетаниягу: силы безопасности найдут каждого террориста

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сделал заявление в связи с ликвидацией террориста Ахмеда Джарара:"Я приветствую силы безопасности. Их решительные и многоплановые действия привели к захвату и уничтожению террориста.Несколько дней назад я сказал вдове раввина Разиэля Шеваха, что мы найдём убийц, и этой ночью операция была завершена.Силы безопасности найдут каждого, кто попытается нанести вред гражданам Израиля, и мы будем судить их по всей строгости закона. Это произойдёт и с убийцами раввина Итамара Бен-Галя".