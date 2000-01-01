06.02 08:02 MIGnews.com

Террорист в Ариэле: мать из Хайфы, отец из Шхема

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Газета Маарив сообщает подробности о террористе, убившем раввина Итамара Бен Галя в Ариэле 5 января.Террорист - 19-летний Абд эль-Карим Адиль Аси, житель Яффо.У террориста - гражданство Израиля. Его мать родилась в Нацерете и позднее переехала в Хайфу. Его отец - житель Шхема и резидент Палестинской автономии. Родители поженились 21 год назад.10-й канал израильского ТВ сообщил, что есть значительное развитие в расследовании дела о теракте в Ариэле, и силы безопасности знают, где разыскивать террориста.Террорист немедленно после теракта бежал в палестинскую деревню по соседству с Ариэлем - но после этого покинул и ее.У террориста также есть удостоверение личности резидента Палестинской автономии.Мать террориста недавно развелась с отцом и вернулась жить в Хайфу.