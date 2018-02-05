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Ликвидирован террорист, убивший раввина Разиэля Шеваха 06.02 07:19   MIGnews.com

Ликвидирован террорист, убивший раввина Разиэля Шеваха

10-й канал израильского ТВ подтвердил информацию о том, что в ходе ночного боя был убит Ахмед Джарар, глава террористической банды, устроившей атаку в Хават Гилад 9 января.

Джарар убит в результате совместной операции израильской полиции, ШАБАКа и ЦАХАЛа.

Ранее информация о гибели террориста появилась в социальных сетях.




По данным ШАБАК, Джарар был ключевой фигурой в созданной им террористической сети и лично возглавил атаку.

В ходе следствия ШАБАКа было установлено, что структура Джарара пыталась совершить еще несколько террористических атак.

Операция прошла в Ямун близ Дженина.

В ходе задержания вооруженный террорист вышел из своего укрытия и открыл огонь по солдатам ЦАХАЛа. Он ликвидирован ответным огнем. При террористе обнаружена автоматическая винтовка M-16.
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