06.02 07:19 MIGnews.com

Ликвидирован террорист, убивший раввина Разиэля Шеваха

#شاهد | قوات الاحتلال تقتحم بلدة اليامون قضاء جنين. pic.twitter.com/fpmVX8JhXZ — موقع الانتفاضة (@intefada2017) February 5, 2018

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10-й канал израильского ТВ подтвердил информацию о том, что в ходе ночного боя был убит Ахмед Джарар, глава террористической банды, устроившей атаку в Хават Гилад 9 января.Джарар убит в результате совместной операции израильской полиции, ШАБАКа и ЦАХАЛа.Ранее информация о гибели террориста появилась в социальных сетях.По данным ШАБАК, Джарар был ключевой фигурой в созданной им террористической сети и лично возглавил атаку.В ходе следствия ШАБАКа было установлено, что структура Джарара пыталась совершить еще несколько террористических атак.Операция прошла в Ямун близ Дженина.В ходе задержания вооруженный террорист вышел из своего укрытия и открыл огонь по солдатам ЦАХАЛа. Он ликвидирован ответным огнем. При террористе обнаружена автоматическая винтовка M-16.