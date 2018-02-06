06.02 21:21 MIGnews.com
Шхем: ЦАХАЛ блокировал дом отца террориста из Ариэля
По сообщениям палестинских СМИ крупные силы ЦАХАЛа введены в Шхем и блокировали дом отца террориста, убившего раввина Итамара Бен-Галя в Ариэле.
Согласно сообщениям в социальных сетях, характер ввода израильских сил говорит о том, что действия армии координируются с Палестинской автономии.
Дом отца террориста находится в новой, северной части Шхема.
На окраине города начались столкновения между силами ЦАХАЛа и палестинскими демонстрантами.
Арестованы шесть палестинцев, восемь ранены.
Некоторые палестинские СМИ сообщают, что силы ЦАХАЛа покинули указанный район, арестовав несколько человек, среди них - террориста.
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