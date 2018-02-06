06.02 21:21 MIGnews.com

Шхем: ЦАХАЛ блокировал дом отца террориста из Ариэля

#شاهد بالفيديو.. هكذا لاحق شبان فلسطينيون قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس قبل قليل pic.twitter.com/TH9ip5mQEQ — 48 الإخبارية (@48nnews) February 6, 2018

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По сообщениям палестинских СМИ крупные силы ЦАХАЛа введены в Шхем и блокировали дом отца террориста, убившего раввина Итамара Бен-Галя в Ариэле.Согласно сообщениям в социальных сетях, характер ввода израильских сил говорит о том, что действия армии координируются с Палестинской автономии.Дом отца террориста находится в новой, северной части Шхема.На окраине города начались столкновения между силами ЦАХАЛа и палестинскими демонстрантами.Арестованы шесть палестинцев, восемь ранены.Некоторые палестинские СМИ сообщают, что силы ЦАХАЛа покинули указанный район, арестовав несколько человек, среди них - террориста.