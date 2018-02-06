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Шхем: ЦАХАЛ блокировал дом отца террориста из Ариэля 06.02 21:21   MIGnews.com

Шхем: ЦАХАЛ блокировал дом отца террориста из Ариэля

По сообщениям палестинских СМИ крупные силы ЦАХАЛа введены в Шхем и блокировали дом отца террориста, убившего раввина Итамара Бен-Галя в Ариэле.

Согласно сообщениям в социальных сетях, характер ввода израильских сил говорит о том, что действия армии координируются с Палестинской автономии.

Дом отца террориста находится в новой, северной части Шхема.

На окраине города начались столкновения между силами ЦАХАЛа и палестинскими демонстрантами.

Арестованы шесть палестинцев, восемь ранены.

Некоторые палестинские СМИ сообщают, что силы ЦАХАЛа покинули указанный район, арестовав несколько человек, среди них - террориста.



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