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Аббас озвучил условия возобновления переговоров | Фото:06.02 15:13   MIGnews.com

Аббас озвучил условия возобновления переговоров

Палестинцы готовы вернуться за стол переговоров с Израилем, но только в том случае, если будет выполнен целый ряд определенных ими условий.

Об этом во вторник, 6 февраля заявил председатель ПА Махмуд Аббас.

По словам палестинского лидера, переговоры должны проводиться исключительно на основании международного многостороннего механизма, а также с учетом так называемой "арабской мирной инициативы" и международных резолюций, касающихся арабо-израильского конфликта.

Аббас отметил, что еще одним условием является – появление независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Также Абу-Мазен отметил, что США должны утратить роль основного посредника в мирных переговорах.
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