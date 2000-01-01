06.02 13:08 MIGnews.com

Мать террориста призвала сына сдаться властям

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Мать террориста Абд эль-Хакима Адель Аси, убившего 6 февраля в Ариэле раввина Итамара Бен-Галя выступила с публичным призывом к сыну.40-летняя женщина, проживающая в Хайфе заявила: “У моего сына нет права причинять вред кому бы то ни было. Я осуждаю то, что он сделал и призываю его сдаться властям”.Мать сообщила, что сына забрали у нее через 40 дней после родов, и она увидела его в первый раз только через 16 лет: "Я не поверила что это -мой сын".Также стало известно, что с августе 2016 года Аси проживал в бейт Шанти в Неве Цедек. Персонал молодежного центра, однако, был против его поездок к отцу в Шхем, опасаясь, что там его могут завербовать террористы. Через три месяца Аси оставил Бейт Шанти.