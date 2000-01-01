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06.02 12:41   MIGnews.com

Атаковавший в Ариэле был бездомным и лечился от наркомании

Израильские СМИ сообщают новые подробности о террористе Абд эль-Хакиме Адель Аси, убившем 6 февраля в Ариэле раввина Итамара Бен-Галя.

Сразу после теракта силы безопасности блокировали Кифль Харис близ Ариэля. Туда предположительно бежал Аси после того, как убил Бен-Галя. Также предполагается, что ему удалось ускользнуть из Кифль Харис. Силы безопасности конфисковали все камеры наружного наблюдения в деревне.

Муниципалитет Хайфы сообщил, что родители отказались от Аси когда ему было 17 лет и он жил на улице. Он также пристрастился к наркотикам. В возрасте 18 лет он переехал в Тель-Авив - несмотря на то, что ему предлагали жить в центре для проблемной молодежи.

Министерство социальной защиты сообщило, что “Аси был известен социальным служба, он был бездомным и наркоманом. На протяжении нескольких лет предпринимались попытки помочь молодому человеку, брошенному родителями, ему предлагались различные решения жилищной проблемы и программы реабилитации, но он последовательно их отвергал”.

Также сообщается о том, что Аси якобы пытался перебраться к своему отцу в Шхем, но ему воспрепятствовали израильские силы безопасности. Данная информация официально не подтверждена.
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