06.02 12:38 MIGnews.com

Аббас встретился с родственниками Ахэд Тамими

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Председатель ПА Махмуд Аббас принял в своей резиденции в Рамалле родственников 16-летней Ахэд Тамими, обвиняемой в нападении военнослужащих ЦАХАЛа.Об этом во вторник, 6 февраля сообщает радио "Кан Бет".Абу-Мазен выразил самой Ахед Тамими и ее родственникам полнейшую поддержку, а также выразил огромную признательность и благодарность за "смелость" и "противодействие оккупации и правонарушениям, совершаемым военнослужащими".Напомним, 1 января Ахэд Тамими было предъявлено обвинение в нападении на военнослужащих ЦАХАЛа при отягчающих обстоятельствах, подстрекательствах, угрозах военнослужащим и метании камней.