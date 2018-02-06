06.02 10:26 MIGnews.com

Видео: последнее укрытие террориста

#شاهد المكان الذي تحصن فيه الشهيد أحمد نصر جرار في بلدة اليامون بجنين



(تصوير: محمد عتيق)#أحمد_نصر_جرار pic.twitter.com/qZMTKOYFCV — Pal.Info.Center (@PalinfoAr) February 6, 2018

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