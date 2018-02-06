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Видео: последнее укрытие террориста 06.02 10:26   MIGnews.com

Видео: последнее укрытие террориста

Стали известны новые подробности ликвидации палестинского террориста Ахмеда Джарара в Ярун, близ Дженина.

В палестинских социальных сетях появились съемки дома, в котором скрывался террорист.

ШАБАК получил информацию о здании, в котором скрывается террорист, около 3 часов утра 6 февраля. В Ярун был немедленно направлен полицейский спецназ (Ямам). Солдаты увидели, как вооруженный Джарар выходит из здания. Они открыли огонь и убили его наповал.

На Джараре обнаружена автоматическая винтовка М-16 и рюкзак с самодельными бомбами. Арестован еще один палестинец - соучастник Джарара.




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