Видео: последнее укрытие террориста

Стали известны новые подробности ликвидации палестинского террориста Ахмеда Джарара в Ярун, близ Дженина.
В палестинских социальных сетях появились съемки дома, в котором скрывался террорист.
ШАБАК получил информацию о здании, в котором скрывается террорист, около 3 часов утра 6 февраля. В Ярун был немедленно направлен полицейский спецназ (Ямам). Солдаты увидели, как вооруженный Джарар выходит из здания. Они открыли огонь и убили его наповал.
На Джараре обнаружена автоматическая винтовка М-16 и рюкзак с самодельными бомбами. Арестован еще один палестинец - соучастник Джарара.
#شاهد المكان الذي تحصن فيه الشهيد أحمد نصر جرار في بلدة اليامون بجنين