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Ответ на обстрел солдат: авиация ЦАХАЛа ударила по Газе | Фото: Israeli Air Force/Flickr06.02 20:58   MIGnews.com

Ответ на обстрел солдат: ЦАХАЛ нанес авиаудар по Газе

Армия обороны Израиля дала силовой ответ на обстрел солдат на КПП "Кисуфим" на границе с сектором Газа – как говорится в пресс-службе ЦАХАЛа, израильская авиация атаковала три расположенных в анклаве объекта террористической инфраструктуры ХАМАСа.

В сообщении не указывается, где именно размещались цели ВВС, однако, судя по палестинским СМИ, авиаудар был нанесен по позициям группировки в Хан-Юнисе и Жухор ад-Дике.

"ЦАХАЛ продолжит решительно отвечать на каждую попытку нарушить безопасности Государства Израиль", - прокомментировали атаки военные.




Напомним, что 6 февраля было отмечено обострение в палестино-израильских отношениях, которое началось со взрыва ракеты на территории совета Хоф Ашкелон рано утром. Вскоре после этого ЦАХАЛ нанес артиллерийский удар по северу палестинского анклава. Спустя еще несколько часов израильская авиация атаковала морскую базу ХАМАСа на северо-западе Газы.

Кроме того, прокомментировал и сегодняшний ракетный обстрел израильской территории и премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

"Я распорядился жестко реагировать на любой обстрел. Два с половиной года после операции "Нерушимая скала" были самыми спокойными. Мы решительно настроены дать ответ. Нет любым ракетным обстрелам", - сказал он журналистам на брифинге в Лондоне.
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