Ответ на обстрел солдат: ЦАХАЛ нанес авиаудар по Газе
Армия обороны Израиля дала силовой ответ на обстрел солдат на КПП "Кисуфим" на границе с сектором Газа – как говорится в пресс-службе ЦАХАЛа, израильская авиация атаковала три расположенных в анклаве объекта террористической инфраструктуры ХАМАСа.
В сообщении не указывается, где именно размещались цели ВВС, однако, судя по палестинским СМИ, авиаудар был нанесен по позициям группировки в Хан-Юнисе и Жухор ад-Дике.
"ЦАХАЛ продолжит решительно отвечать на каждую попытку нарушить безопасности Государства Израиль", - прокомментировали атаки военные.
Кроме того, прокомментировал и сегодняшний ракетный обстрел израильской территории и премьер-министр Биньямин Нетаниягу.
"Я распорядился жестко реагировать на любой обстрел. Два с половиной года после операции "Нерушимая скала" были самыми спокойными. Мы решительно настроены дать ответ. Нет любым ракетным обстрелам", - сказал он журналистам на брифинге в Лондоне.