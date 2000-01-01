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Захалка: освободить террориста, убившего капрала ЦАХАЛ 06.02 15:52   MIGnews.com

Захалка: освободить террориста, убившего капрала ЦАХАЛ

Депутат Кнессета от Объединенного арабского списка Джамаль Захалка требует улучшить условия содержания в тюрьме и даже освободить арабского террориста Валида Даку. Соответствующее сообщение израильский парламентарий опубликовал на своей странице в Facebook.

Напомним, что Валид Дака – тот самый террорист, которому товарищ Захалки по фракции Базель Гаттас носил в тюрьму зашифрованные сообщения и мобильные телефоны с sim-карточками. После того, как Джамаль Захалка возглавил "Балад", Дака стал активистом партии.

В 1984 году его приговорили к пожизненному заключению за похищение и убийство израильского капрала Моше Тамама.

После того, как в прошлый четверг Захалка принял участие в акции в поддержку Даки в Яффо, он написал пост следующего содержания: "В Яффо прошла демонстрация в поддержку освобождения заключенного Валида Даки, который был помещен в камеру-"одиночку", что представляет ему угрозу из-за состояния его здоровья. Нет изоляции! Свободу Валиду Даке! Свободу узникам независимости".

Председателя правой организации "Лах Иерушалаим", выступающей за применение суверенитета Израиля по всей Иудее и Самарии, Маора Земаха сообщение Захалки привело в ярость.

"Захалка выражает поддержку терроризму. Я требую жесткой реакции от комиссии Кнессета по этике", - цитирует его издание "Исраэль Хайом".
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