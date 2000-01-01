06.02 14:07 MIGnews.com

ХАМАС планировал взорвать пассажирский поезд

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Два палестинца - братья Мухаммед и Хассан Зидан из Бани Наим и израильский араб Мамдух Ахмед Бен Юнис организовали террористическую ячейку с целью совершения нападений на израильтян.Мухаммед Зидан в 2014 году незаконно проник в Израиль и начал работать в столярном цехе с Бен Юнисом. Они договорились о том, что совершат террористическую атаку в поезде, и вступили в контакт с ХАМАсом в Газе.Террористы намеревались подложить взрывное устройство в пассажирский вагон или подорвать железнодорожное полотно.Теракт намеревались совершить на железнодорожной станции в Биньямине.Вскоре брат Мухаммеда, Хассан, также начал работать в Израиле. Через него осуществлялся контакт террористической ячейки с ХАМАСом.Террористы купили оружие у жителя Бани Наим, Мухаммеда Атраша. Они намеревались похитить израильтянина районе Афулы для последующего обмена на террористов. Они также планировали похитить израильского солдата в районе Ашкелона.Трое собирали самодельные взрывные устройства в столярном цеху в котором работали - но атаки были сорваны силами безопасности.