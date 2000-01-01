Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Ханийе поехал на похороны Сулеймани | Фото:06.01 10:46   MIGnews.com

Ханийе на похоронах Сулеймани: мы стали еще сильнее

Лидер политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийе прибыл на церемонию прощания с командующим "Аль-Кудс", генералом "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР) Касемом Сулеймани в Тегеран.

Как сообщает Walla, он приехал в Иран утром, 6 января.

Ханийе, выступая перед иранской прессой сообщил, что каждая новая точечная ликвидация "лидеров Сопротивления" "делает его еще сильнее".

В свою очередь, газета "Аль-Ахбар" передала, что в церемонии также участвуют генеральный секретарь "Исламского джихада" Зияд ан-Нахала и его заместитель Акрам Аджури.

Все они позже должны встретиться с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:22
Командир российской группировки в Сирии скорбит о Сулеймани
10:11
Кахоль Лаван: правительство Биби - криминальная организация
10:03
Преемник Сулеймани поклялся в жестокой мести
09:41
Хаменеи рыдает на похоронах Сулеймани  
09:29
У управления судов - база данных компромата на судей
09:10
Убийство еврейки: протесты во Франции из-за решения суда
08:51
Кинерет за сутки поднялся на девять сантиметров
08:47
Shufersal внедрит роботов в супермаркетах Израиля
08:12
Барак встретил в Израиле первую партию импортного каннабиса
07:55
Тарантино поблагодарил жену на иврите на Золотом глобусе
07:10
Эрдоган: нужно ответить на смерть Сулеймани
06:56
Биньямина: мужчина утонул в заблокированной машине
06:46
Приморское шоссе перекрыто в обоих направлениях
06:44
Джонсон: Сулеймани представлял угрозу нашим интересам
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus