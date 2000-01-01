06.01 10:46 MIGnews.com

Ханийе на похоронах Сулеймани: мы стали еще сильнее

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Лидер политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийе прибыл на церемонию прощания с командующим "Аль-Кудс", генералом "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР) Касемом Сулеймани в Тегеран.Как сообщает Walla, он приехал в Иран утром, 6 января.Ханийе, выступая перед иранской прессой сообщил, что каждая новая точечная ликвидация "лидеров Сопротивления" "делает его еще сильнее".В свою очередь, газета "Аль-Ахбар" передала, что в церемонии также участвуют генеральный секретарь "Исламского джихада" Зияд ан-Нахала и его заместитель Акрам Аджури.Все они позже должны встретиться с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи.