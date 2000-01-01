Серьезная угроза Ирана: Израиль предупредили об опасности
Обещания Ирана после ликвидации генерала "Корпуса стражей исламской революции" Касема Сулеймани сравнять с землей израильские города является очень серьезной угрозой.
О том, чего стоит опасаться, рассказал эксперт по арабским делам, старший научный сотрудник Иерусалимского института общественных отношений Йони Бен Менахем в интервью "Аруц Шева".
"Израиль находится в "центре внимания", потому что Иран не упустит шанс "приплести" нас к этой истории. В эти выходные впервые боевики Революционной гвардии угрожали напасть на Тель-Авив, и, хотя это довольно спокойно прошло в СМИ, это – очень серьезная угроза", – сказал он.
Менахем отметил со ссылкой на разведданные, что вероятность нападения иранцев на Тель-Авив невелика, однако возникает вопрос о том, что произойдет, если КСИР будет прижат к стене сильным военным ответом со стороны США.
"В этом случае они, вероятно, попытаются напасть на Израиль, как это сделал Саддам Хуссейн во время войны в Персидском заливе. Мы должны быть готовы к этому. Иранцы обладают как разведывательным, так и оперативным потенциалом для запуска ракет из Ирана, Сирии и Ирака по Израилю, и, конечно, не следует забывать о секторе Газа", – добавил он.
Эксперт напомнил, что и ХАМАС, и "Исламский джихад" являются сателлитами Ирана. Израиль разослал им послания через египтян, а ХАМАС, в свою очередь, передал сообщение, что хочет содействовать урегулированию и спокойствию.
"Однако мы не знаем позицию "Исламского джихада" и наш опыт подсказывает, что ничего хорошего ждать нельзя. Эта организация гораздо больше привержена Ирану, чем ХАМАС, и в Газе есть те, кто говорят, что лидер "Исламского джихада" Зиад Нахала не может отклонить просьбу из Тегерана запустить ракеты по Израилю", – добавил эксперт.