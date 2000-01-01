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`Если мы хотим жить, террорист должен умереть` 06.01 09:19   MIGnews.com

"Если мы хотим жить, террорист должен умереть"

В приговоре “хевронскому стрелку” Эльору Азарии содержится прямая критика высказываний одного из свидетелей защиты - бывшего заместителя начальника Генштаба ЦАХАЛа генерал-майора Узи Дайяна.

В тексте приговора говорится: “Нам трудно понять огульное заявление генерала Узи Дайяна “приговор террористу - смерть”. Оно не содержит точных определений уникальных обстоятельств, в которых подобная смерть может быть оправдана. Как представляется, подобная позиция не полностью совпадает с правилами ведения боя ЦАХАЛа”.

В интервью второму каналу израильского ТВ генерал Узи Дайян заявил: “Я - тот кто писал правила ведения боя и приспосабливали их для войны с террором. Поэтому суд не может меня учить, что такое правила ведения боя, и что - отклонение от них. Вопрос был о миссии в целом, а не об Азарии в частности. Мое заявление критиковало тот факт, что террорист не был убит в самом столкновении, во время теракта. Если мы хотим жить, террорист должен умереть”.

При этом Дайян подчеркнул: “Это - тяжелый приговор, болезненный. Но мы обязаны его принять - полностью и с честью, потому что мы - демократическая армия”. Дайян также указал на то, что дело Азарии нельзя было доводить до криминального суда - но раз это произошло, следует принять все последствия.
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