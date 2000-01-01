06.01 15:05 MIGnews.com
ХАМАC: мы приветствуем посредничество Египта
Источник ХАМАСа в Газе сообщил, что террористическая организация приветствует тот факт, что Египет вновь взял на себя посредническую роль в переговорах с Израилем.
Переговоры посвящены возвращению тел погибших солдат ЦАХАЛа в Израиль.
Источник, однако, подчеркнул, что ХАМАС настаивает на своем первоначальном условии - освобождении 60 террористов, вторично арестованных после того, как они были освобождены по сделке Гилада Шалита.
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