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06.01 15:05   MIGnews.com

ХАМАC: мы приветствуем посредничество Египта

Источник ХАМАСа в Газе сообщил, что террористическая организация приветствует тот факт, что Египет вновь взял на себя посредническую роль в переговорах с Израилем.

Переговоры посвящены возвращению тел погибших солдат ЦАХАЛа в Израиль.

Источник, однако, подчеркнул, что ХАМАС настаивает на своем первоначальном условии - освобождении 60 террористов, вторично арестованных после того, как они были освобождены по сделке Гилада Шалита.
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