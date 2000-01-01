06.01 10:46 MIGnews.com
Махмуд Аббас: конфликт с Израилем можно решить за ночь
Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас сообщил, что израильско-палестинский конфликт можно разрешить “за одну ночь”, в случае если у обеих сторон есть реальное желание с ним покончить.
Заявление было сделано на встрече с большой делегацией израильских борцов за мир в Рамалле вечером 5 января.
Аббас также заявил, что время для решение конфликта “заканчивается”. Аббас сказал: “Мы не верим в насилие, терроризм, экстремизм, и мы будет бороться с ними явно и тайно”.
Встреча, в которой принимали участие 200 гостей, проходила в резиденции Аббаса в Муката.
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