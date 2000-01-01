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`Ганц проклянет день, в который родился` 05.11 06:44   MIGnews.com

"Ганц проклянет день, в который родился"

Лидер ХАМАСа в Газе Яхья Синуар счел необходимым предупредить главу израильской партии Кахоль Лаван Бени Ганца о последствиях его действий - в частности, обещанных акций против террористов Газы.

Бени Ганц, бывший  начальник Генштаба ЦАХАЛа, после обстрелов Юга Израиля в минувшие выходные завил о том, что в случае, если он возглавит правительство, против Газы будет применена военная сила и будут возобновлены точечные ликвидации лидеров террористов.

Ганц заявил: “Правительство во главе со мной не потерпит угрозу жителям Юга, и не потерпит никакого ущерба нашему суверенитету. Мы вернем сдерживание любой ценой, даже в случае, если возникнет необходимость ударить по тем, кто ведет к эскалации”.

Синур заявил: "Мы ему говорим: Мы тебя ждем, пусть ты преуспеешь в формировании правительства. Посмотрим, на что ты способен. С помощью Аллаха, великого и всемогущего, мы сделаем так, что ты проклянешь тот день, когда мать тебя родила”.


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