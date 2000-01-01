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Чиновника Human Rights Watch депортируют из Израиля | Фото:05.11 12:29   MIGnews.com

Чиновника Human Rights Watch депортируют из Израиля

Верховный суд Израиля во вторник, 5 ноября, отклонил апелляцию регионального директора Human Rights Watch Омара Шакира против решения о депортации из Израиля из-за поддержки BDS-движения.

Шакир, которого обвинили в поддержке BDS-движения, будет вынужден покинуть Израиль в течение следующих 20 рабочих дней, постановил суд во вторник утром.

Шакир обратился в Верховный суд с жалобой на решение Министерства внутренних дел не продлевать его визу. Организация отрицает, что кто-либо из её членов поддерживает бойкот Израиля, но районный суд Иерусалима все равно считает, что Шакир действительно содействовать работе движения BDS.

"Нет ничего плохого в решении министра внутренних дел не продлевать разрешение Шакира на пребывание в Израиле", - сказал судья Нил Хендель.

В 2017 году Израиль принял так называемый "Закон о BDS", позволяющий правительству запрещать въезд негражданам, которые поддерживают бойкот еврейского государства.


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