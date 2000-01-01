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Исламский джихад хочет сорвать `сделку века` Трампа | Фото:05.10 21:59   MIGnews.com

Исламский джихад хочет сорвать "сделку века" Трампа

Вторая по популярности террористическая группировка в секторе Газа под названием "Исламский джихад" будет всеми силами противостоять заключению "сделки века", рассмотрение которой инициировал президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Об этом заявил главарь группировки Зияд Нахала, выступая в субботу, 5 октября, на конференции по случаю 32-й годовщины с момента ее создания, сообщает Haaretz.

Так, он пообещал бороться с любым вариантом урегулирования израильско-палестинского конфликта, включая мирный план, предложенный администрацией Трампа, используя все имеющиеся в их распоряжении силы.

"Мы снова и снова повторяем – "нет" проклятым соглашениям в Осло и всему, что вытекает из них, включая "сделку века", с которой мы будем бороться всеми силами, которые есть у нас в распоряжении", - Нахала.


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