05.10 20:55 MIGnews.com

Палестинцы взбунтовались и ранили бойца ЦАХАЛ

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Палестинцы взорвали самодельную бомбу неподалеку от блокпоста Армии обороны Израиля, расположенного недалеко от Бейт-Уммара к северо-западу от Хеврона.В результате инцидента никто не пострадал, однако сам блокпост получил повреждения, сообщает интернет-издание Arutz Sheva.Кроме того, бойцы ЦАХАЛ обнаружили еще одно взрывное устройство и обезвредили его, а также задержали подозреваемого в закладке бомб, который обнаружился в этом же районе. В ходе розыскных мероприятий возле Бейт-Уммара вспыхнул бунт, в ходе которого один военнослужащий получил незначительные ранения.Пострадавшего солдата эвакуировали в больницу для обследования, а остальным бойцам пришлось применить спецсредства, чтобы пресечь массовые беспорядки.