05.10 17:43 MIGnews.com

В ПА согласились принимать налоговые поступления

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Руководство Палестинской автономии в пятницу, 4 октября, объявило о готовности принимать налоговые поступления из Израиля, несмотря на удержание части денег.Речь идет о сумме, составляющей около 600 миллионов шекелей, сообщает сразу несколько СМИ со ссылкой на информацию от двух палестинских политиков, переданную на условиях анонимности.Стоит отметить, что в последние месяцы ПА систематически средства от налоговых поступлений, объясняя это тем, что Израиль "незаконно" вычитает сумму, равную той, которые ее руководство выплачивает террористам и их семьям.Согласно обнародованным данным, власти ПА все же пришли к соглашению с минфином Израиля, несмотря на то, что Иерусалим по-прежнему будет удерживать "спорную" сумму.