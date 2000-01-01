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В ПА согласились принимать налоговые поступления | Фото:05.10 17:43   MIGnews.com

В ПА согласились принимать налоговые поступления

Руководство Палестинской автономии в пятницу, 4 октября, объявило о готовности принимать налоговые поступления из Израиля, несмотря на удержание части денег.

Речь идет о сумме, составляющей около 600 миллионов шекелей, сообщает сразу несколько СМИ со ссылкой на информацию от двух палестинских политиков, переданную на условиях анонимности.

Стоит отметить, что в последние месяцы ПА систематически средства от налоговых поступлений, объясняя это тем, что Израиль "незаконно" вычитает сумму, равную той, которые ее руководство выплачивает террористам и их семьям.

Согласно обнародованным данным, власти ПА все же пришли к соглашению с минфином Израиля, несмотря на то, что Иерусалим по-прежнему будет удерживать "спорную" сумму.


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